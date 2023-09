Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Freitagvormittag

Tesla im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesla. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 236,35 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:20 Uhr 1,2 Prozent auf 236,35 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 236,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 234,30 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 11.133 Aktien.

Bei 296,15 EUR erreichte der Titel am 30.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 25,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 96,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 59,22 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 240,00 USD.

Tesla ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,91 USD gegenüber 0,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.927,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.934,00 USD in den Büchern standen.

Am 18.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,34 USD im Jahr 2023 aus.

