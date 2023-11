Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zieht am Mittwochnachmittag an

Blick auf Tesla-Kurs

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 249,91 USD.

Um 16:08 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 249,91 USD nach oben. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 252,75 USD an. Bei 249,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 32.806.461 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,29 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 16,50 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Mit Abgaben von 59,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 225,11 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 18.10.2023. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,05 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 23.350,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.454,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,84 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,07 USD je Aktie aus.

