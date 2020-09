RWE und CMBlu Energy erforschen Stromspeicher im Salz - RWE-Aktie weiter Richtung August-Hoch

Die Tochter RWE Gas Storage West GmbH hat dazu gemeinsam mit dem nordbayerischen Speicherhersteller CMBlu Energy AG ein Projekt für eine Testanlage gestartet, wie der DAX-Konzern mitteilte. Ziel ist, sogenannte Salzkavernen, die derzeit noch von RWE zur Gasspeicherung genutzt werden, in Zukunft als große, organische Flussbatterien zu nutzen.

Dazu sollen die neuen Batterien mit einer organischen Elektrolytlösung gefüllt werden. Geplant ist, bis Anfang 2021 geeignete Elektrolyte zu untersuchen und die Testanlage ab Frühjahr 2021 in Betrieb zu nehmen. Sie soll über eine elektrische Leistung von 100 Kilowatt und über eine Speicherkapazität von bis zu 1.000 Kilowattstunden verfügen. Bis Frühling 2024 soll das Projekt abgeschlossen sein.

RWE und CMBlu Energy erklärten, dass in den unterirdischen Kammern sogar einige Gigawattstunden Ökostrom gespeichert werden könnten. Zum Vergleich: Die derzeit größte europäische Batterie, die auf der Lithium-Ionen-Technologie basiert, steht im schleswig-holsteinischen Jardelund und bietet eine Speicherkapazität von rund 50 Megawattstunden.

So reagiert die RWE-Aktie

Papiere von RWE haben ihren Vorstoß zurück an das Mehrjahreshoch aus dem August bei 34,99 Euro am Mittwoch fortgesetzt. Die Papiere des Energiekonzerns kletterten um bis zu 2,7 Prozent auf 32,85 Euro und schafften es damit zurück über ihre 50-Tage-Linie. Hintergrund seien wohl vor allem die bei den Anlegern im schwierigen Marktumfeld gefragten Defensivqualitäten, sagte Börsianer.

RWE punkte derweil als "klare Erneuerbare-Energien-Wette" besonders, so der Marktteilnehmer. Nicht zuletzt, nachdem das erste TV-Duell im US-Präsidentschaftswahlkampf als Punktsieg für den Herausforderer Joe Biden gesehen werde. Der Trump-Herausforderer will im Falle seines Sieges massiv in Klimaschutz und saubere Energie investieren.

