Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Nachmittag im Plus

Texas Instruments im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Texas Instruments. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 179,41 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Texas Instruments-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 179,41 USD. Die Texas Instruments-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 180,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 172,51 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 291.665 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.07.2025 markierte das Papier bei 221,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Verlust von 21,99 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Texas Instruments-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,26 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,49 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 191,67 USD.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Texas Instruments hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,22 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,45 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 21.10.2025 gerechnet. Texas Instruments dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Texas Instruments-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,58 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark