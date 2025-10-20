Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Abend mit grünen Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Texas Instruments. Die Texas Instruments-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 180,69 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Texas Instruments nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 2,3 Prozent auf 180,69 USD. In der Spitze gewann die Texas Instruments-Aktie bis auf 181,10 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 172,51 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 936.893 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.07.2025 bei 221,69 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Texas Instruments-Aktie 22,69 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2025 bei 139,96 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 22,54 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,26 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,49 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 191,67 USD je Texas Instruments-Aktie aus.
Texas Instruments veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,45 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,82 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Texas Instruments wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Texas Instruments-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,58 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.
