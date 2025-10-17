Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Abend mit angezogener Handbremse

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Texas Instruments. Kaum Ausschläge verzeichnete die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 175,31 USD.

Die Texas Instruments-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 175,31 USD. In der Spitze legte die Texas Instruments-Aktie bis auf 177,62 USD zu. Bei 174,64 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 175,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 757.816 Texas Instruments-Aktien.

Bei 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,46 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.04.2025 Kursverluste bis auf 139,96 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,49 USD aus. Analysten bewerten die Texas Instruments-Aktie im Durchschnitt mit 191,67 USD.

Texas Instruments gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Texas Instruments ein EPS von 1,22 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,45 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Texas Instruments einen Umsatz von 3,82 Mrd. USD eingefahren.

Texas Instruments wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Texas Instruments-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

In der Texas Instruments-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

