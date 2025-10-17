DAX23.874 -1,6%Est505.612 -0,7%MSCI World4.274 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.466 -0,4%Bitcoin90.789 -1,7%Euro1,1665 -0,2%Öl60,89 -0,2%Gold4.243 -1,9%
So entwickelt sich Texas Instruments

17.10.25 16:08 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Texas Instruments zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 176,30 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
150,32 EUR -0,50 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Texas Instruments legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 176,30 USD. In der Spitze gewann die Texas Instruments-Aktie bis auf 177,62 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 175,12 USD. Bisher wurden heute 383.367 Texas Instruments-Aktien gehandelt.

Am 12.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 221,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Texas Instruments-Aktie ist somit 25,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 139,96 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 5,26 USD an Texas Instruments-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,49 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 191,67 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Texas Instruments am 22.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Texas Instruments 1,22 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 4,45 Mrd. USD gegenüber 3,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,58 USD je Texas Instruments-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

