DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.276 -0,2%Nas22.568 -1,0%Bitcoin94.659 -0,9%Euro1,1815 +0,1%Öl67,68 +1,7%Gold3.781 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Porsche vz. PAG911 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie gewinnt hinzu CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie gewinnt hinzu
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Aktienkurs aktuell

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments verteuert sich am Dienstagabend

23.09.25 20:24 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments verteuert sich am Dienstagabend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Texas Instruments. Zuletzt sprang die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 181,78 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
151,80 EUR -0,10 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 181,78 USD. Die Texas Instruments-Aktie legte bis auf 182,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 179,87 USD. Bisher wurden via NASDAQ 572.873 Texas Instruments-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,96 USD ab. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 29,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 191,67 USD an.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte Texas Instruments einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,60 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark

In eigener Sache

Übrigens: Texas Instruments und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Texas Instruments

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Texas Instruments

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Texas Instruments Inc. (TI)

DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments BuyUBS AG
21.10.2020Texas Instruments kaufenJP Morgan Chase & Co.
24.07.2019Texas Instruments OutperformOppenheimer & Co. Inc.
24.07.2019Texas Instruments BuyCharter Equity
24.04.2019Texas Instruments overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.10.2024Texas Instruments HoldJefferies & Company Inc.
26.04.2023Texas Instruments Market-PerformBernstein Research
26.04.2023Texas Instruments NeutralUBS AG
21.10.2020Texas Instruments Sector PerformRBC Capital Markets
21.10.2020Texas Instruments neutralBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.01.2025Texas Instruments UnderperformBernstein Research
24.04.2024Texas Instruments VerkaufenDZ BANK
21.10.2020Texas Instruments SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2020Texas Instruments UnderweightBarclays Capital
24.04.2019Texas Instruments SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Texas Instruments Inc. (TI) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen