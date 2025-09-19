Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments verteuert sich am Dienstagabend

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Texas Instruments. Zuletzt sprang die Texas Instruments-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 181,78 USD zu.

Um 20:06 Uhr konnte die Aktie von Texas Instruments zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 181,78 USD. Die Texas Instruments-Aktie legte bis auf 182,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 179,87 USD. Bisher wurden via NASDAQ 572.873 Texas Instruments-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Texas Instruments-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,96 USD ab. Derzeit notiert die Texas Instruments-Aktie damit 29,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Texas Instruments-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,26 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,49 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 191,67 USD an.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte Texas Instruments einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Texas Instruments mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,60 USD je Aktie in den Texas Instruments-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark