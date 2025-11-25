Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments verbilligt sich am Abend

Kurs der Texas Instruments

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Texas Instruments-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 161,08 USD nach.

Um 20:08 Uhr fiel die Texas Instruments-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 161,08 USD ab. Im Tief verlor die Texas Instruments-Aktie bis auf 158,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 159,72 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 767.619 Texas Instruments-Aktien.

Am 12.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 221,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 139,96 USD erreichte der Anteilsschein am 12.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Texas Instruments-Aktie mit einem Verlust von 13,11 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Texas Instruments seine Aktionäre 2024 mit 5,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,49 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 140,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Texas Instruments am 21.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 4,74 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,15 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Texas Instruments wird am 27.01.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Texas Instruments-Aktie in Höhe von 5,48 USD im Jahr 2025 aus.

