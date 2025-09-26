Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Texas Instruments zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf Texas Instruments-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Texas Instruments. Zuletzt ging es für das Texas Instruments-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 184,91 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Texas Instruments-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 184,91 USD nach oben. Bei 186,02 USD markierte die Texas Instruments-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 185,47 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 118.033 Texas Instruments-Aktien umgesetzt.

Am 12.07.2025 markierte das Papier bei 221,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Texas Instruments-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 139,96 USD. Dieser Wert wurde am 12.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Texas Instruments-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,49 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 191,67 USD je Texas Instruments-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Texas Instruments am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,38 Prozent auf 4,45 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Texas Instruments-Aktie rauscht nach schwachem Ausblick ab - Q2-Bilanz eigentlich stark