thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 4,10 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 15:51 Uhr 1,5 Prozent. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 4,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,13 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.175.199 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,52 EUR an. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 45,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2024 (3,97 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 3,25 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,13 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,32 Prozent verringert.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,415 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Abgaben

Handel in Frankfurt: MDAX leichter

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt am Freitagmittag im Plus