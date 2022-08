thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Montagnachmittag tiefer

Um 01.08.2022 16:22:00 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 5,97 EUR ab. Das Tagestief markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 5,91 EUR. Bei 6,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 830.403 Aktien.

Bei 11,36 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 47,41 Prozent niedriger. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,82 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 23,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,94 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 11.05.2022. Es stand ein EPS von 0,89 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp noch ein Gewinn pro Aktie von -0,32 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.599,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 8.577,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte thyssenkrupp am 11.08.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Aktie aus.

