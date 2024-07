thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag auf grünem Terrain

thyssenkrupp im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 4,24 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die thyssenkrupp-Aktie bisher bei 4,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.465 thyssenkrupp-Aktien.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,52 EUR an. Gewinne von 77,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2024 (3,97 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 6,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,98 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,330 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags

Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag