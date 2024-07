thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verzeichnet am Montagmittag Verluste

So entwickelt sich thyssenkrupp

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 4,08 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 2,1 Prozent auf 4,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der thyssenkrupp-Aktie ging bis auf 4,07 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,12 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 905.803 Aktien.

Am 14.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,52 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,17 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,84 Prozent.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,98 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,330 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

