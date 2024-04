thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag freundlich

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 4,95 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 4,95 EUR zu. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,01 EUR zu. Bei 4,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 1.640.036 Aktien.

Am 19.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,77 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,89 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.02.2024 bei 4,29 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der thyssenkrupp-Aktie wird bei 8,98 EUR angegeben.

thyssenkrupp ließ sich am 14.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.181,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.018,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

thyssenkrupp dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. thyssenkrupp dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,478 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

