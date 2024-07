thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Freitagnachmittag massiv unter Druck

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt ging es für die thyssenkrupp-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 7,9 Prozent auf 3,57 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 7,9 Prozent bei 3,57 EUR. In der Spitze fiel die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,51 EUR. Bei 3,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.326.907 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 7,48 EUR erreichte der Titel am 05.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 109,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.07.2024 bei 3,51 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Verlust von 1,71 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,93 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

Am 15.05.2024 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,36 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,235 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX gibt nach