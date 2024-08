thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Montagnachmittag nordwärts

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 3,24 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 3,24 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,24 EUR zu. Bei 3,21 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 509.597 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.09.2023 bei 7,48 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 56,71 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 15.08.2024 Kursverluste bis auf 3,07 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 5,25 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,73 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,56 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 20.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,153 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

