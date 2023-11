thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gibt am Dienstagvormittag ab

So entwickelt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 6,96 EUR nach.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 6,96 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 6,95 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,97 EUR. Bisher wurden heute 40.736 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 18.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,55 Prozent. Am 28.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,63 EUR aus.

thyssenkrupp ließ sich am 22.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von 0,63 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.812,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.568,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 12.02.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,756 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

