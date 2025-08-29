Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger setzen Tilray (ex Aphria) am Dienstagabend unter Druck
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 10,1 Prozent auf 1,24 USD.
Um 20:06 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 10,1 Prozent auf 1,24 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,22 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 4.189.656 Stück.
Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 50,81 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,35 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 71,69 Prozent sinken.
Tilray (ex Aphria) ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,04 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 224,53 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 229,88 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.
