Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,7 Prozent auf 0,596 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 0,596 USD nach oben. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,605 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,578 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 332.174 Stück gehandelt.

Am 16.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,980 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 232,494 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 24.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,351 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,058 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 229,88 Mio. USD gelegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

