Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 1,45 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,4 Prozent auf 1,45 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,43 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,47 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 1.182.857 Stück.

Bei 2,31 USD markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 59,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2025 auf bis zu 0,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 75,71 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 209,50 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 200,04 Mio. USD umgesetzt.

2026 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,039 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

