Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 4,1 Prozent auf 1,42 USD nach.

Um 20:08 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,1 Prozent auf 1,42 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,40 USD aus. Bei 1,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.458.507 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 2,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 62,68 Prozent zulegen. Bei 0,35 USD erreichte der Anteilsschein am 24.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 75,28 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 09.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 209,50 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 200,04 Mio. USD in den Büchern gestanden.

2026 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,039 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

