Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) büßt am Donnerstagabend ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 1,08 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 1,08 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,04 USD. Bei 1,06 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3.163.936 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 42,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 224,53 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 229,88 Mio. USD umgesetzt worden.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

