Kursentwicklung

16.10.25 16:08 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 1,63 USD.

Tilray (ex Aphria)
1,33 EUR -0,09 EUR -6,47%
Um 15:53 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 1,63 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,63 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,68 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.338.393 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,31 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Bei einem Wert von 0,35 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,40 Prozent.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 209,50 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 200,04 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

2026 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,039 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

