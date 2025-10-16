Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tilray (ex Aphria)

Kursentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 1,63 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 1,63 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,63 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,68 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.338.393 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,31 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Bei einem Wert von 0,35 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,40 Prozent.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 209,50 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 200,04 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

2026 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,039 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

