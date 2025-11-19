Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verzeichnet am Abend herbe Einbußen

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 8,8 Prozent auf 0,940 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 8,8 Prozent auf 0,940 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 0,936 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,030 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.076.576 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,310 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 145,823 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.06.2025 Kursverluste bis auf 0,351 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 62,648 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 209,50 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,04 Mio. USD in den Büchern standen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,030 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

