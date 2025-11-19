DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.526 +0,4%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1539 -0,4%Öl63,49 -2,1%Gold4.071 +0,1%
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag leichter

19.11.25 16:08 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 1,02 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 1,02 USD abwärts. In der Spitze fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,02 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,03 USD. Bisher wurden heute 588.317 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,31 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 126,47 Prozent Luft nach oben. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 09.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 209,50 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 200,04 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen