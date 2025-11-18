Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Abend nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt ging es für die Tilray (ex Aphria)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 1,03 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 1,03 USD abwärts. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,01 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.497.046 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 2,31 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 125,37 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 192,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 209,50 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 200,04 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,030 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit