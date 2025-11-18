DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.423 -1,3%Bitcoin80.610 +1,5%Euro1,1574 -0,1%Öl64,05 ±0,0%Gold4.063 +0,4%
Top News
Tilray (ex Aphria) im Fokus

18.11.25 16:08 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 1,03 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
0,86 EUR -0,05 EUR -5,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel bei 1,03 USD. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,05 USD. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,00 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 589.875 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 124,27 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 65,92 Prozent Luft nach unten.

Am 09.10.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent auf 209,50 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 200,04 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tilray (ex Aphria) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen