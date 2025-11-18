Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 1,03 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel bei 1,03 USD. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,05 USD. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,00 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 589.875 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 124,27 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 65,92 Prozent Luft nach unten.

Am 09.10.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent auf 209,50 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 200,04 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 USD ausweisen wird.

