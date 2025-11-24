Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 0,930 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 0,930 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 0,948 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,925 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 547.575 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 2,310 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 59,736 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,351 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 62,262 Prozent sinken.

Am 09.10.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent auf 209,50 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 200,04 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,030 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit