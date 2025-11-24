DAX23.296 +0,9%Est505.551 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.727 +2,0%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,62 +0,2%Gold4.093 +0,7%
Aktienentwicklung

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag fester

24.11.25 16:10 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 0,930 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
0,79 EUR 0,01 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,7 Prozent auf 0,930 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 0,948 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,925 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 547.575 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 2,310 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 59,736 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,351 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 62,262 Prozent sinken.

Am 09.10.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent auf 209,50 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 200,04 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,030 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit

In eigener Sache

Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
