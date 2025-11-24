DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.862 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1523 +0,1%Öl63,44 +1,5%Gold4.128 +1,5%
Aktienkurs aktuell

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) springt am Abend hoch

24.11.25 20:23 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) springt am Abend hoch

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,0 Prozent auf 0,960 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
0,83 EUR 0,05 EUR 5,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,0 Prozent auf 0,960 USD zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,010 USD aus. Mit einem Wert von 0,925 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.796.081 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,310 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Gewinne von 140,575 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2025 auf bis zu 0,351 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 173,561 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.10.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 209,50 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,04 Mio. USD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,030 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit

In eigener Sache

Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
