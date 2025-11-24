Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) springt am Abend hoch

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,0 Prozent auf 0,960 USD.

Um 20:06 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,0 Prozent auf 0,960 USD zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,010 USD aus. Mit einem Wert von 0,925 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2.796.081 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,310 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Gewinne von 140,575 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2025 auf bis zu 0,351 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 173,561 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 09.10.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 209,50 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,04 Mio. USD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,030 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

