Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Dienstagabend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria).

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:06 Uhr um 1,2 Prozent auf 0,953 USD nach. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,924 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,957 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.322.688 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,310 USD) erklomm das Papier am 10.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 142,342 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Bei 0,351 USD erreichte der Anteilsschein am 24.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 63,177 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,73 Prozent auf 209,50 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 200,04 Mio. USD erwirtschaftet worden.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,030 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie stehen.

