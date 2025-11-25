Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,4 Prozent auf 0,933 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 3,4 Prozent bei 0,933 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 0,924 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,957 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 426.210 Stück gehandelt.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,310 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 59,632 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.06.2025 (0,351 USD). Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 165,670 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 09.10.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 209,50 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 200,04 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,030 USD einfahren.

