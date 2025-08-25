DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.276 ±-0,0%Nas21.476 +0,1%Bitcoin94.158 -0,7%Euro1,1650 +0,3%Öl67,49 -1,8%Gold3.386 +0,6%
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

26.08.25 16:10 Uhr

26.08.25 16:10 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 1,43 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 1,43 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 1,55 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,52 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 7.653.814 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,94 USD erreichte der Titel am 27.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 75,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

