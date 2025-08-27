Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 1,39 USD. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,42 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 877.099 Tilray (ex Aphria)-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,87 USD) erklomm das Papier am 18.09.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,02 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.06.2025 (0,35 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 74,66 Prozent sinken.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 224,53 Mio. USD im Vergleich zu 229,88 Mio. USD im Vorjahresquartal.
In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,099 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen
Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust
