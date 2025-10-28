DAX24.311 ±0,0%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.714 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,05 -2,6%Gold3.968 -0,6%
So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verliert am Nachmittag

28.10.25 16:08 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verliert am Nachmittag

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 1,43 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 1,43 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 1,42 USD. Bei 1,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 949.804 Stück gehandelt.

Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,31 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 62,11 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,35 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 305,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 09.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 209,50 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 200,04 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,039 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

