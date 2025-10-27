Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verbilligt sich am Abend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 1,48 USD nach.
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 1,48 USD abwärts. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,44 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,52 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.380.330 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 2,31 USD markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,61 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 76,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 09.10.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 209,50 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,04 Mio. USD umgesetzt.
Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,039 USD einfahren.
