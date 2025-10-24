DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.253 +1,4%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl65,98 ±0,0%Gold4.114 -0,3%
Tilray (ex Aphria) im Blick

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend gefragt

24.10.25 20:23 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend gefragt

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 1,50 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,26 EUR 0,04 EUR 3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 20:01 Uhr 1,4 Prozent. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,53 USD an. Bei 1,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.508.142 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 2,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 54,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,35 USD ab. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 327,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 209,50 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 200,04 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,039 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit

In eigener Sache

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
