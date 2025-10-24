Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend gefragt

Tilray (ex Aphria) im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 1,50 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 20:01 Uhr 1,4 Prozent. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,53 USD an. Bei 1,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.508.142 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 2,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 54,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,35 USD ab. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 327,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 209,50 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 200,04 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,039 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

