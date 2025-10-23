Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) steigt am Donnerstagabend

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,1 Prozent auf 1,51 USD.

Die Aktie legte um 20:03 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,1 Prozent auf 1,51 USD zu. In der Spitze legte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,54 USD zu. Mit einem Wert von 1,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.002.022 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 34,63 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.10.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,04 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 209,50 Mio. USD – ein Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 200,04 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,039 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

