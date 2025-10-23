Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 1,50 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 1,50 USD zu. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,51 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 649.462 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2,31 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,52 Prozent. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 76,52 Prozent Luft nach unten.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 209,50 Mio. USD – ein Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 200,04 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,039 USD einfahren.

