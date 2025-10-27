Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag in Rot

So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 1,46 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,3 Prozent auf 1,46 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,46 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.140.919 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 2,31 USD markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 58,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 314,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.10.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 209,50 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 200,04 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,039 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

