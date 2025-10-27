DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.577 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1639 +0,1%Öl65,91 +0,3%Gold3.993 -2,1%
So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag in Rot

27.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 1,46 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,3 Prozent auf 1,46 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,46 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.140.919 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 2,31 USD markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 58,76 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 314,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.10.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 209,50 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 200,04 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,039 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit

In eigener Sache

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
