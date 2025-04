Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 0,481 USD zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 0,481 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,484 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,479 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 258.921 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei einem Wert von 2,515 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.05.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 422,435 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.04.2025 bei 0,430 USD. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 11,953 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 08.04.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,87 USD gegenüber -0,12 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 185,78 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 188,34 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,36 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 23.07.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,283 USD einfahren.

