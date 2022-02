Zu Superblase aufsummiert

Investor und Börsenexperte Jeremy Grantham warnte seit Beginn der Corona-Krise bereits mehrfach vor einer starken Überbewertung am Markt, die sich in einer Aktienblase manifestiert. Mit weiteren Problemfeldern am Markt soll sich nun aber eine Superblase gebildet haben, deren Platzen gravierende Folgen haben könnte.