Corona-Krise als Chance

Die Börsen kennen seit Wochen nur eine Richtung: abwärts. Das Corona-Virus steckt längst nicht nur Menschen an, auch die Börsen und Kapitalmärkte sind mittlerweile infiziert. Am 24. März startete eine erste Gegenbewegung. Was tun, fragen sich daher viele Anleger. Ist der Zeitpunkt zum Aktienkauf schon gekommen?