Trader-Interview mit Sascha Huber: MongoDB, Pure Storage, Rubrik, Seagate & Cloudflare

04.09.25 11:23 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Heute sprechen wir mit Sascha Huber vorrangig über Sicherheit- und Cloud-Aktien, beginnend mit einem Blick auf die Datenbanken von MongoDB. Das Unternehmen hat seine Produkte von einer freien Software zu hoch profitablen Lösungen überführt und konnte mit einem starken Wachstum glänzen. Der Aktienkurs sprang nach den Quartalszahlen förmlich um 38 Prozent an. Ist hier weiteres Potenzial vorhanden?

Im anschluss schauten wir auf den Datenspezialisten Pure Storage, der die Wall Street ebenfalls mit sehr starken Zahlen aus dem zweiten Quartal überraschte. Insbesondere der Abonnentenbereich hat es "in sich" und verschafft langlaufende Einnahmen, mit denen kalkuliert werden kann.

Mit der Sicherheitslösung von Rubrik hat sich Microsoft einen festen Partner für seine 365-Suite geholt, der die Daten nun dauerhaft schützen will. Das Unternehmen gehört noch zur eher unbekannten Gruppe bei Tradern, doch kann durchaus zu einer Größe wie Crowdstrike oder Cloudflare werden - den letztgenannten Wert haben wir heute ebenfalls im Porträt und zudem noch Seagate, die vor allem durch Festplatten bekannt wurden, den Geschäftszweig aber an die aktuellen Bedürfnisse des Markts angepasst haben. Welche Chancen entstehen hieraus?

Diese Werte wurden besprochen:

MongoDB – Der Spezialist für moderne Datenbanken
LSX: MongoDB bei LSX
LS: MongoDB bei Lang und Schwarz

Pure Storage – Innovator im Bereich Datenmanagement
LSX: Pure Storage bei LSX
LS: Pure Storage bei Lang und Schwarz

Rubrik – Zukunft der Datensicherung und Cloud-Architektur
LSX: Rubrik Inc. bei LSX
LS: Rubrik Inc. bei Lang und Schwarz

Seagate – Traditionsreicher Speicherhersteller mit Stärken bei HDDs
LSX: Seagate bei LSX
LS: Seagate bei Lang und Schwarz

Cloudflare – Globaler Player für Internet-Infrastruktur und Sicherheit
LSX: Cloudflare bei LSX
LS: Cloudflare bei Lang und Schwarz

Gast:
Sascha Huber – Analyst bei Stock3
YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCunA7W3BY589wGgtl_HTTjA

Risikohinweis:
Die Inhalte dieser Sendung dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Alle Analysen und Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Beteiligten. Der Handel mit Wertpapieren und Kryptowährungen ist mit Risiken verbunden. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste, die durch Umsetzung der Inhalte entstehen können. Alle Rechte vorbehalten.

Wer­bung

mehr Analysen