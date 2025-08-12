DAX24.193 +1,1%ESt505.332 +1,3%Top 10 Crypto15,82 +2,7%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.481 +1,9%Euro1,1667 +0,1%Öl66,34 -0,9%Gold3.398 +0,9%
Trump nominiert eigenen Berater als Fed-Übergangslösung

07.08.25 22:58 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach einem überraschenden Rücktritt im Vorstand der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat US-Präsident Donald Trump eine Übergangslösung vorgeschlagen. Er wolle seinen Wirtschaftsberater Stephen Miran nominieren, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er würde dann bis Ende Januar 2026 im Fed-Vorstand sitzen. Miran begleite Trump seit dem Beginn seiner zweiten Amtszeit, hieß es.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte Trump immer wieder angedeutet, einen Kandidaten für eine temporäre Besetzung des wichtigen Sitzes im Kopf zu haben. Nach einer dauerhaften Lösung werde aber weiter gesucht. Der Präsident nominiert die - vom Senat zu bestätigenden - Vorstandsmitglieder.

Vergangene Woche war bekanntgeworden, dass die Fed-Vorständin Adriana Kugler zurücktreten wird. Sie wolle bereits mit Wirkung zu diesem Freitag ihr Amt niederlegen, hieß es. Als Fed-Vorständin saß Kugler auch im Zentralbankrat - jenem Gremium, das über den wichtigen Leitzins in den USA entscheidet.

Trump ist der Zins auf hohem Niveau ein Dorn im Auge, er plädiert weiter für eine Senkung und begründet dies unter anderem mit Wachstumschancen der heimischen Wirtschaft./ngu/DP/he