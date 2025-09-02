DAX23.606 +0,5%ESt505.330 +0,7%Top 10 Crypto15,85 +0,1%Dow45.212 -0,2%Nas21.547 +1,3%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1671 +0,2%Öl67,62 -2,1%Gold3.563 +0,8%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology verteuert sich am Mittwochnachmittag

03.09.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Trump Media Technology. Im NASDAQ-Handel gewannen die Trump Media Technology-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Trump Media Technology konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 17,14 USD. Die Trump Media Technology-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,20 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 17,06 USD. Zuletzt wechselten 88.162 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 219,02 Prozent Luft nach oben. Am 25.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,75 USD. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 31,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Trump Media Technology am 01.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 880000,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Trump Media Technology 840000,00 USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

