Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Die Trump Media Technology-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 16,79 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Trump Media Technology-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 16,79 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Trump Media Technology-Aktie ging bis auf 16,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,85 USD. Bisher wurden heute 422.338 Trump Media Technology-Aktien gehandelt.

Am 30.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,68 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Kursplus von 225,67 Prozent wieder erreichen. Am 25.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,75 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,02 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 880000,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trump Media Technology einen Umsatz von 840000,00 USD eingefahren.

