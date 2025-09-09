DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.456 -0,6%Nas21.835 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,63 +1,7%Gold3.642 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
So entwickelt sich Trump Media Technology

Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Kurseinbußen

10.09.25 20:24 Uhr
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Kurseinbußen

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 16,87 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Trump Media & Technology
14,30 EUR 0,02 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Trump Media Technology befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 16,87 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Trump Media Technology-Aktie bis auf 16,74 USD. Bei 16,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 692.866 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 54,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 224,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 30,35 Prozent wieder erreichen.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 880000,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 840000,00 USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust

Positive US-Arbeitsmarktdaten beflügeln Wall Street - Dow Jones und NASDAQ konnten deutlich zulegen

In eigener Sache

Übrigens: Trump Media Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Trump Media Technology

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Trump Media Technology

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Trump Media & Technology

DatumMeistgelesen
Wer­bung