Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Abend mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Trump Media Technology

Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 16,87 USD.

Das Papier von Trump Media Technology befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 16,87 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Trump Media Technology-Aktie bis auf 16,74 USD. Bei 16,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 692.866 Trump Media Technology-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2024 markierte das Papier bei 54,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 224,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.09.2024 bei 11,75 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Trump Media Technology-Aktie mit einem Verlust von 30,35 Prozent wieder erreichen.

Trump Media Technology ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,10 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 880000,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 840000,00 USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Trump Media Technology-Aktie

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Trump Media mit Milliarden-Investition in Bitcoin - Aktie zwischen Erholung und Jahresverlust

Positive US-Arbeitsmarktdaten beflügeln Wall Street - Dow Jones und NASDAQ konnten deutlich zulegen