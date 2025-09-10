Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Trump Media Technology. Das Papier von Trump Media Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 17,02 USD.
Die Trump Media Technology-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 17,02 USD. Den Tageshöchststand markierte die Trump Media Technology-Aktie bei 17,16 USD. Bei 17,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 616.084 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.
Am 30.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,68 USD. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 221,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 11,75 USD erreichte der Anteilsschein am 25.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 30,96 Prozent Luft nach unten.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Trump Media Technology am 01.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,10 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 840000,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 880000,00 USD ausgewiesen.
