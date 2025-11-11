DAX24.054 +0,4%Est505.718 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.391 -0,6%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1596 +0,3%Öl64,98 +1,4%Gold4.114 -0,1%
Trump Media Technology Aktie News: Trump Media Technology gibt am Nachmittag nach

11.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Trump Media Technology gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Trump Media Technology-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 13,17 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Trump Media Technology nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 13,17 USD. Der Kurs der Trump Media Technology-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,13 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,36 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94.550 Trump Media Technology-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2025 auf bis zu 43,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Trump Media Technology-Aktie ist somit 229,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,71 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Trump Media Technology-Aktie derzeit noch 3,53 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Trump Media Technology am 07.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 970000,00 USD in den Büchern – ein Minus von 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Trump Media Technology 1,01 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

